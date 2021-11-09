النقابة العامة للتعليم الأساسي تجدد دعوتها لاستصدار نص قانوني يجرم الاعتداء على المربين

جددت النقابة العامة للتعليم الأساسي، الثلاثاء، مطالبتها بتجريم الاعتداء على المربين عبر استصدار نص قانوني رادع يعيد الاعتبار الى المدرسة ويثبت قيمة المدرس من حيث هو عنوان لهيبة الدولة.



وأعربت النقابة، في بيان أصدرته اثر تعرض أستاذ التاريخ، بمعهد ابن رشيق بالزهراء، الصحبي بن سلامة لاعتداء من قبل تلميذ نقل على اثره الى المستشفى، "رفضها لانتهاك حرمة المؤسسة التربوية".



ودعت، في ذات البيان، كافة الهياكل القطاعية الى التصدي بكل قوة الى الاعتداءات التي تطال المربين وعدم التردد في اعتماد أي شكل نضالي يعيد الاعتبار للمتضرر ومن خلاله للقطاع عامة.



وجددت دعوتها الى كافة النقابات في القطاع التربوي الى احكام التنسيق بينها للمواجهة ظاهرة العنف المسلط على مختلف الفاعلين التربويين عبر كافة الاشكال النضالية التي يتطلبها الوضع من إضرابات ومسيرات وتجمعلت وغيرها.

ويذكر ان أستاذ أستاذ التاريخ بمعهد ابن رشيق بالزهراء قد تعرض، عشية الاثنين، إلى اعتداء بآلة حادة من قبل تلميذ يدرس بنفس المعهد، مما تسبب له في جروح بليغة على مستوى الرأس والوجه، وفق شهود عيان.



وقد تم نقل الأستاذ المصاب إلى إحدى المصحات القريبة لتلقي الإسعافات الضرورية، ثم الى المستشفى العسكري في الوقت الذي تحول فيه أعوان الأمن إلى مكان الحادثة للتحري في الحادثة ومباشرة تحقيق في الغرض.









