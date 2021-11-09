الحسم هذا الأسبوع مع المقاول في مواصلة الصفقة لانجاز أشغال المسبح الأولمبي بتوزر( المندوب الجهوي للشباب والرياضة)

وات - سيتم الحسم خلال هذا الأسبوع و بشكل نهائي مع المقاول الذي تحصل على صفقة انجازمشروع المسبح الأولمبي بتوزر في مواصلة انجاز ألاشغال حسب ما أكده المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية توزر محمد الصادق بلوزة .



وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش الدورة 14 من برنامج "زوم على الجهات" بولاية توزر، الذي نظمته الوكالة بالتعاون مع مؤسسة "كونراد ايديناور"، أنّ المسبح الأولمبي بتوزر يعد من أبرز المشاريع الكبيرة المعطلة بالجهة، مشيرا الى أنّ نسبة تقدم أشغال الانجاز بلغت نسبة تتراوح بين 45 و51 بالمائة .

وقال انّ المسبح الأولمبي بتوزر يعد أكبر مشروع رياضي في الجهة، مبيّنا أنّ تكلفته قدّرت بحوالي 6.2 مليار.

وكشف أنّ أسباب تعطل انجاز المشروع يعود بالأساس الى تقديم المقاول لشكاوي على مستوى ادارة التجهيز، دون أن يذكر تفاصيلها، مضيفا اليها تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجاحة كورونا.

وأبرز أنّ المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتوزر بصدد معالجة الأمر، مع الوزارات المعنية لابداء الرأي في الشكاوى المقدمة، وأنّ القرار النهائي لمواصلة انجاز الأشغال مع المقاول سيصدر في غضون أيام الأسبوع الجاري.

ودعا المتحدث الى مراجعة قانون الصفقات العمومية الذي اعتبره يحمل في طيّاته العديد من المؤاخذات التي ساهمت بشكل كبير في تعطل انجاز العديد من المشاريع مثل الملعب الأولمبي بتوزر، الذي لم يرى النور بعد، رغم أنّ الأشغال كانت قد انطلقت منذ قرابة الـ 6 سنوات وفق قوله.



