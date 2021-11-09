الحالة الصحية للأستاذ بن سلامة مستقرة رغم اجرائه سبع عمليات جراحية بمختلف أنحاء جسمه (نبيل الحمروني)

وات - أفاد الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني اليوم الثلاثاء أن الحالة الصحية للأستاذ صحبي بن سلامة الذي تعرض للإعتداء مساء أمس الاثنين بمعهد ابن رشيق بالزهراء، من قبل أحد تلاميذه بواسطة "ساطور وسكين" مستقرة رغم إجرائه لسبع عمليات جراحية بمختلف أنحاء جسمه خلفت له أضرارا جسيمة حسب تقديره



وأفاد نبيل الحمروني في تصريح ل(وات) اليوم أنه تم نقل الأستاذ "الضحية" من غرفة الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة إلى المستشفى العسكري بتونس حيث حضي بالعناية الطبية اللازمة و بالإحاطة و الدعم على جميع المستويات من زملائه



واعتبر الحمروني أن هذه الحادثة جاءت نتيجة الحملة الممنهجة ضد قطاع التربية والتعليم التي ما انفكت كل من وسائل التواصل الاجتماعي و بعض البرامج الإعلامية تشنها في الفترة الأخيرة بهدف تلفيق قضايا كيدية ضد الإطارات التربوية مشددا على أن هذه الحملة "الشنيعة" ساهمت في تأجيج المواطنين وعلى رأسهم التلاميذ ضد جميع العاملين بالقطاع التربوي



وطالب الحمروني وزارة التربية بالعمل على سن قانون يجرم الاعتداء على الإطارات التربوية و الإسراع في تنفيذ مشروع الإصلاح التربوي محملا الوزارة مسؤولية انحراف المدرسة عن مسارها بعد أن أصبحت تعيش حالة غير مسبوقة من التراجع والوهن



يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفذ اليوم إضرابا احتجاجيا حضوريا بكافّة المؤسسات التربوية على خلفية ما تعرض له أستاذ التاريخ والجغرافيا الصحبي بن سلامة بمعهد ابن رشيق بالزهراء ببن عروس من اعتداء "وحشي" غير مسبوق بواسطة "ساطور وسكين" داخل الحرم المدرسي.



