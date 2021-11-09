تطاوين: تواصل أزمة الزيت المدعّم رغم تزويد الجهة الأسبوع الماضي بحوالي 25.600 لتر

وات - تتواصل أزمة فقدان الزيت المدعم في ولاية تطاوين رغم تزوّد الجهة خلال الاسبوع المنقضي بحوالي 25.600 لتر بعد ان كانت تزوّدت خلال الفترة الفاصلة بين 19 الى 31 اكتوبر الماضي بقرابة 69 الف لتر.



وقد أكّد عدد من تجار التفصيل في ارياف الجهة لـ(وات) غياب هذه المادة لفترة طويلة وانه لا يمكن لهم تلبية حاجيات حرفائهم من خلال صندوقين (24 قارورة ذات سعة لتر واحد) يتحصلوا عليها من مزوّديهم تجار الجملة بعد انقطاع يتواصل اكثر من اشهر على حد قولهم.



وبهذا الشان أكّد المدير الجهوي للتجارة صالح عزوز في تصريح اليوم لـ(وات) أن تجّار الجملة يتزوّدون من ثلاث مصانع في ولايتي مدنين وقابس وان فرق المراقبة الاقتصادية تابعت مسالك توزيع الزيت المدعّم وكشفت بعض الإخلالات وحرّرت خلال الاسبوع الاول من الشهر الجاري أربع محاضر عدلية ضد صناعيين تحصلوا على كميات من المواد المدعّمة دون وجه حق وسجّلت ذات الفرق 42 مخالفة اقتصادية.

في سياق آخر ذكر المدير الجهوي للتجارة بانه تم مؤخّرا حجز 35 طنّا من الاسمنت لاعتماد حاملها وسائل ملتوية لاثبات مصدرها ومسك فواتير غير قانونية على حد قوله.



