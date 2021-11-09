متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 9 نوفمبر..

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مدنين: تسجيل 3 وفيات و13 إصابة محلّية جديدة بفيروس كورونا





بعد عدّة أيّام دون وفيات سجّلت ولاية مدنين في اليومين الاخيرين 3 وفيات بسبب فيروس كورونا حالتي وفاة بالمستشفى الجامعي بمدنين وحالة الوفاة الثالثة بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة وبذلك ارتفع اجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 1169 وفاة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.



وسجّلت الجهة في الساعات الاربع وعشرين الأخيرة إثر إخضاع 798 عيّنة لتحاليل مخبرية وسريعة 13 اصابة محلية جديدة ليصل العدد الجملي للاصابات المحلية الى 32960 اصابة في حين بلغت نسبة الحدوث 1 فاصل 6 بالمائة.

وجاءت 7 اصابات في معتمدية جربة ميدون في تواصل لانتشار الفيروس وعودته في صفوف التلاميذ حيث وردت 4 اصابات منها لدى تلاميذ منهم 3 اخوة في حين توزّعت بقية الاصابات بعدد اصابتين اثنين بكل من حومة السوق ومدنين الجنوبية واصابة واحدة في كل من مدنين الشمالية وبن قردان.





الكاف: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ودون تسجيل أية حالة وفاة





سجّلت الادارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الثلاثاء في تحيين جديد لتطوّرالوضع الوبائي المتّصل بانتشار جائحة كورونا المستجد في الجهة ثلاث إصابات جديدة بالعدوى بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج 74 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ يومي 06 و07 نوفمبر دون تسجيل أية حالة وفاة لليوم السابع على التوالي.



وأظهر التحيين الجديد استقرار مختلف المؤشّرات الصحية الأخرى ومنها عدد المقيمين بالمستشفيات الذين يبلغ عددهم 06 أشخاص منهم اثنان في اقسام الانعاش والعلاج المكثّف وكذلك عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذين استقرّ عددهم في حدود 08 مصابين.

ويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 19645 إصابة تعافى منها 19637 شخصا فيما استقر عدد الوفيات في حدود 692 حالة.





