سوسة: إيقاف شخص يقوم بزراعة نبتة الماريخوانا المخدرة

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 22:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وات - في إطار مقاومة ترويج المخدرات وتعقب العناصر الضالعة في ذلك، تولت فرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بسوسة، اليوم الاثنين، وبناء على معلومات دقيقة، مداهمة منزل مروج للمخدرات (35 سنة) مفتش عنه بجهة الطفالة من مدينة سوسة.

وقد تم، وفق تصريح مصدر أمني ل"وات"، إلقاء القبض على مروج المخدرات، وحجز مشاتل لنبتة الماريخوانا كان هذا المروج يقوم بزراعتها في أصص (أوعية طينية) بغاية الإنتاج ثم الترويج.

كما تم إعلام النيابة العمومية، التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الشخص المعني.

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