وزير الصحة يوصي بنشر كل المعطيات حول الهبات والتبرعات في الموقع الرسمي للوزارة

أوصى وزير الصحة علي مرابط بنشر كل المعطيات حول الهبات والتبرعات المتحصل عليها في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد في الموقع الرسمي للوزارة في أفضل الآجال، وذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين مع لجنة الهبات والتبرعات بالوزارة.



وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع على أهمية الدور الرقابي في عملية التصرف في الهبات بما يضمن الشفافية والحوكمة والرقابة ويعزز رصيد الثقة بين الوزارة والمتدخلين والمواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التدقيق حول الهبات والتبرعات التي تحصلت عليها وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا المستجد، بحسب بيان صادر اليوم عن وزرة الصحة.

وقد تم خلال الاجتماع عرض التبرعات التي قدمها مختلف المتبرعين من منظمات دولية وجمعيات ومجتمع مدني ومواطنين، فضلا عن مراجعة وتقييم جدول أعمال اللجنة خلال جائحة كوفيد-19 وذلك بالعودة على مختلف الأطر القانونية واللوجستية لعمليات القبول والتصرف في الهبات والتبرعات العينية بمختلف الهياكل الصحية حسب متطلبات الأزمة.

وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة الصحة بلغت جملة الهبات المتحصل عليها ما بين 19 مارس 2020 إلى 5 جويلية 2020 أكثر من 37.7 مليون دينار.



