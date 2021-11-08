منوبة: 11 مصابا، إصابة اثنين منهم خطيرة، في حادث اصطدام سيارة تاكسي جماعي بجرار فلاحي في حميم بالمرناقية

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 19:42 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وات - جدّ مساء اليوم الاثنين حادث مرور بالطريق المحلية 581 الرابطة بين حميم والمرناقية، أسفر، في حصيلة أولية، عن إصابة 11 شخصا بأضرار متفاوتة، اثنان منهم في حالة خطيرة، وفق تأكيد المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة، حسان الإينوبلي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـصحفية مكتب "وات"، أن صورة الحادث تمثلت، وفق التحريات الأولية، في اصطدام سيارة تاكسي جماعي بجرار فلاحي، ما تسبب في إصابة الركاب وسائق الجرار ومرافقه، حيث تدخلت سيارات الإسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، لنقل المصابين إلى مستشفيات القصاب وشارل نيكول والرابطة، لتلقي الإسعافات والتدخلات الطبية اللازمة.

وأرجعت معطيات أولية، سبب الحادث إلى انعدام الرؤية بالطريق المذكورة، التي تغيب فيها الإنارة والعاكسات الضوئية، فضلا عن السرعة، في انتظار انتهاء البحث الذي باشرته مصالح حرس المرور حول الحادث.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235794



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news
.

الاثنين 08 نوفمبر 2021 | 3 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:17 14:54 12:10 06:50 05:22
Babnet
17°
 Babnet22° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1421°-1522°-1521°-1522°-16
  • Avoirs en devises
    20920,2

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28919 DT        1$ =2,84555 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   1216,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة