منوبة: 11 مصابا، إصابة اثنين منهم خطيرة، في حادث اصطدام سيارة تاكسي جماعي بجرار فلاحي في حميم بالمرناقية

وات - جدّ مساء اليوم الاثنين حادث مرور بالطريق المحلية 581 الرابطة بين حميم والمرناقية، أسفر، في حصيلة أولية، عن إصابة 11 شخصا بأضرار متفاوتة، اثنان منهم في حالة خطيرة، وفق تأكيد المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة، حسان الإينوبلي.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـصحفية مكتب "وات"، أن صورة الحادث تمثلت، وفق التحريات الأولية، في اصطدام سيارة تاكسي جماعي بجرار فلاحي، ما تسبب في إصابة الركاب وسائق الجرار ومرافقه، حيث تدخلت سيارات الإسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، لنقل المصابين إلى مستشفيات القصاب وشارل نيكول والرابطة، لتلقي الإسعافات والتدخلات الطبية اللازمة.



وأرجعت معطيات أولية، سبب الحادث إلى انعدام الرؤية بالطريق المذكورة، التي تغيب فيها الإنارة والعاكسات الضوئية، فضلا عن السرعة، في انتظار انتهاء البحث الذي باشرته مصالح حرس المرور حول الحادث.



