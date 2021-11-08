المنتخب التونسي لكرة القدم يواصل تحضيراته للقاء غينيا الاستوائية وزمبيا

اجرى المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين بالملعب الفرعي حصته التدريبية الثانية استعدادا للقاءي غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر وزامبيا يوم 16 من نفس الشهر في اطار الجولتين الاخيرتين من الدور الثاني لتصفيات مونديال قطر وذلك بحضور 18 لاعبا.



وبعد التحاق كل من علي العابدي ومعتز الزمزمي ومحمد دراغر وأسامة الحدادي والبشير بن سعيد ومعز حسن وسيف الدين الخاوي وانيس بن سليمان ومنتصر الطالبي ينتظر مساء اليوم وصول كل من سيباستيان تونكتي وديلان برون ووجدي كشريدة الى بمقر إقامة المنتخب الوطني.



وتجدر الاشارة الى الاطار الفني بقيادة منذر الكبير شرع في الاهتمام بالجوانب الفنية والتكتيكية من خلال برمجة مجموعة من التطبيقات المختلفة التي تهم تمركز اللاعبين دفاعيا وهجوميا.



وسيجري المنتخب الوطني غدا الثلاثاء حصة تدريبية ثالثة انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر في الملعب الفرعي برادس.



ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط امام غينيا الاستوائية (7 نقاط) وزمبيا (4 نقاط) وموريتانيا (نقطة واحدة). ويتاهل صاحب المركز الاول الى الدور الثالث والاخير الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين في شكل ذهاب واياب على ان يصعد الفائز الى مونديال قطر.





