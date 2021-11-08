بطولة الرابطة الاولى: مواعيد المباريات المتاخرة للجولة الافتتاحية

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 18:26 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي برنامج المباريات المتاخرة لحساب الجولة الافتتاحية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

المجموعة الاولى
الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب بن قردان - س 14
اتحاد بن قردان - نادي حمام الانف

ملعب الطيب المهيري بصفاقس - س 16
النادي الصفاقسي - نجم المتلوي
الخميس 25 نوفمبر
ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة - س 14
امل حمام سوسة - الترجي الرياضي

المجموعة الثانية
الخميس 25 نوفمبر 2021
الملعب البلدي بسليمان - س 14
مستقبل سليمان - النجم الساحلي

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