بطولة الرابطة الاولى: مواعيد المباريات المتاخرة للجولة الافتتاحية

في ما يلي برنامج المباريات المتاخرة لحساب الجولة الافتتاحية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:



المجموعة الاولى

الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب بن قردان - س 14

اتحاد بن قردان - نادي حمام الانف



ملعب الطيب المهيري بصفاقس - س 16

النادي الصفاقسي - نجم المتلوي

الخميس 25 نوفمبر

ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة - س 14

امل حمام سوسة - الترجي الرياضي



المجموعة الثانية

الخميس 25 نوفمبر 2021

الملعب البلدي بسليمان - س 14

مستقبل سليمان - النجم الساحلي



