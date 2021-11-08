المؤتمر 23 للكشافة التونسية: محمد علي الخياري قائدا عاما جديدا

تم انتخاب القائد الكشفي محمد علي الخياري قائدا عاما للمنظمة للفترة النيابية 2021-2024 وذلك اثر تصويت المجلس الأعلى المنتخب بالمؤتمر ال23 لمنظمة الكشافة التونسية. .

وكان قد ترشح لهذه الخطة الى جانب محمد علي الخياري كل من رشاد الخرباشي والطاهر الطرابلسي.



كما أفرزت نتائج التصويت على رئاسة المجلس الأعلى انتخاب القائد وحيد العبيدي القائد العام السابق رئيسا للمجلس لنفس المدة النيابية.

ويذكر ان مؤتمرالكشافة التونسية انعقد بسوسة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري.



