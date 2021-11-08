تطاوين: وقفة احتجاجية وسط المدينة للمطالبة بتنفيذ اتفاق 8 نوفمبر الماضي

وات - نفذ عدد من الشباب المعطل عن العمل بدعوة من تنسيقية اعتصام الكامور، صباح اليوم الاثنين بساحة الشعب في مدينة تطاوين، وقفة احتجاجية بمناسبة مرور سنة عن امضاء اخر اتفاق مع الحكومة وحوالي خمس سنوات من الاعلان عن هذا الحراك من اجل التنمية والتشغيل



واكد عضو التنسيقية خليفة بوحواش في تصريح ل(وات) ان التنسيقية "جادة في حرصها على تنفيذ الاتفاق الذي جاء ثمرة نضالات مريرة وتضحيات من اجل تنمية الجهة وتوفير مواطن الشغل والكرامة لشبابها" وفق قوله، ودعا رئيس الجمهورية الذي كان استقبل وفدا عن التنسيقية في وقت سابق من العام الجاري الى "الاهتمام بهذا الملف والاذن باعطاء الجهة الغنية بثرواتها الطبيعية حقها في التنمية والتشغيل"، وشدد على ضرورة "تنفيذ مختلف بنود اتفاق 8 نوفمبر من السنة الماضية والذي اقرت الحكومات المتعاقبة".



وقال بوحواش بخصوص تقلص الحضور الشعبي المعتاد على غرار الوقفات الماضية وغياب ممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني ان "الصادقين في نضالهم لن تثنيهم العقبات مهما كبرت" على حد تعبيره



يذكر ان اتفاق 8 نوفمبر الماضي يقضي بتشغيل الف معطل عن العمل في شركة البيئة والغراسات والبستنة ورصد 80 مليون دينار للتنمية والتشغيل واسناد الف قرض وتشغيل قرابة 300 معطل في الشركات البترولية العاملة في الجهة وايقاف التتبعات العدلية في القضايا المرتبطة بتحركات اعتصام الكامور.



