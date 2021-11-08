وكالة تونس افريقيا للانباء تكشف يوم 1 ديسمبر المقبل عن قائمة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل الرياضيين التونسيين لسنة 2021

ستكشف وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) يوم 1 ديسمبر المقبل عن قائمة الرياضيين التونسيين المرشحين للمنافسة على لقب الأفضل لسنة 2021 في مختلف مسابقات الاستفتاء الرياضي الوطني في دورته التاسعة والذي تنظمه الوكالة سنويا.



وسيتم الاعلان عن المرشحين والمرشحات لجوائز الاستفتاء بعد استفتاء تمهيدي يشارك فيه عدد من الصحفيين والخبراء .



ويشمل الاستفتاء مسابقات أفضل رياضي وأفضل رياضية وأفضل لاعب كرة قدم .



كما يخصص الاستفتاء في دورته التاسعة مسابقة تخص الرياضيين التونسيين ذوي الاحتياجات الخاصة في صنفي الذكور والسيدات بعد تألقهم في دورة الالعاب البارالمبية (اليابان 2020+1).



ويتفرع الاستفتاء الى مسابقة رسمية يشارك فيها الصحفيون الرياضيون والخبراء ومسابقة أخرى مفتوحة للجمهور من خلال موقع الوكالة على الانترنات .

وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء خلال ندوة صحفية بمناسبة يوم الاعلام الرياضي الذي تنظمه الوكالة خلال الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر الجاري.



ويذكر انه تم حجب الاستفتاء العام الماضي بسبب تداعيات "كوفيذ-19" التي فرضت تدابير صحية وقائية على الصعيدين الوطني والدولي وتسببت في الغاء او تاجيل عدد من البطولات و المسابقات العربية والقارية و الدولية .



