الداخلية: القبض على 806 أشخاص تورطوا في جرائم مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

ألقت وحدات الأمن والحرس، خلال حملات أمنية في الأربع والعشرين ساعة الماضية، القبض على 672 شخصا من المفتش عنهم والمتورطين في قضايا مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الإثنين.



كما تمّ إيقاف 134 شخصا "من أجل ارتكابهم لجرائم مختلفة، من سرقات واعتداءات على الأملاك والأشخاص ومسك واستهلاك وترويج المخدرات وقضايا أخرى تهمّ الأمن العام"، وفق ذات المصدر.



وتقوم وحدات الأمن والحرس خلال الفترة الماضية بحملات أمنية في مختلف مناطق البلاد أفضت إلى القبض عن مئات المورطين في قضايا مختلفة.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس أنه تم إلقاء القبض على 1542 شخصا تورطوا في عديد القضايا، بينهم 1414 من المفتش عنهم.





