الداخلية: القبض على 806 أشخاص تورطوا في جرائم مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 14:45 قراءة: 0 د, 30 ث
      
ألقت وحدات الأمن والحرس، خلال حملات أمنية في الأربع والعشرين ساعة الماضية، القبض على 672 شخصا من المفتش عنهم والمتورطين في قضايا مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الإثنين.

كما تمّ إيقاف 134 شخصا "من أجل ارتكابهم لجرائم مختلفة، من سرقات واعتداءات على الأملاك والأشخاص ومسك واستهلاك وترويج المخدرات وقضايا أخرى تهمّ الأمن العام"، وفق ذات المصدر.

وتقوم وحدات الأمن والحرس خلال الفترة الماضية بحملات أمنية في مختلف مناطق البلاد أفضت إلى القبض عن مئات المورطين في قضايا مختلفة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس أنه تم إلقاء القبض على 1542 شخصا تورطوا في عديد القضايا، بينهم 1414 من المفتش عنهم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235759



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الاثنين 08 نوفمبر 2021 | 3 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:17 14:54 12:10 06:50 05:22
Babnet
20°
 Babnet21° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1419°-1521°-1421°-1521°-15
  • Avoirs en devises
    20995,2

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,29312 DT        1$ =2,84387 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1217,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة