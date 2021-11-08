وزارة التجارة: تسجيل تراجع على مستوى أسعار الخضر نهاية الأسبوع المنقضي

وات - سجّلت معدلات الأسعار المتداولة لأغلب أصناف الخضر، يوم 06 نوفمبر 2021، تراجعا ملحوظا تراوح بين 8 و22 بالمائة على مستوى الجملة، وبين 10 و20 بالمائة على مستوى التفصيل.

وشمل التراجع، خاصّة، مادّة الطماطم والفلفل والبصل والدقلة، بحسب ما أكدته وزارة التجارة وتنمية الصادرات.



كما شهدت أسعار الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي تراجعا متواصلا بنسب تراوحت بين 3 و6 بالمائة مقارنة بالأسبوع الفارط.



وأكدت الوزارة مواصلة سعي مصالحها العمل لمزيد الضغط على الأسعار ووقف المنحى التصاعدي، المسجل خلال الأشهر السابقة، مع توجيه برامجها نحو المنتجات، التي يمكن أن تعرف ضغوطات خلال الفترة القادمة حسب تطوّر وضعيّة السوق والظرف الاقتصادي وسير المواسم الإنتاجية.



وأشارت إلى أن تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة يوم 06 نوفمبر2021 افضى إلى رفع317 مخالفة اقتصادية وحجز 52،8 طنا من الخضر والغلال و60 طنا من المواد الغذائية المختلفة و9000 بيضة و2496 لترا من الزيت النباتي المدعم و2311 علبة تبغ.



وبذلك ترتفع الحصيلة الجملية المحينة منذ انطلاق البرنامج منذ يوم 15 أكتوبر 2021 إلى رفع 6473 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات. إلى جانب حجز كميّات هامّة من الموّاد منها 1648 طنا من الخضر والغلال و573 طنا من المواد الغذائية المختلفة 1،44 مليون بيضة و17000 لترا من الزيت النباتي المدعم إضافة إلى 56 ألف علبة تبغ.



