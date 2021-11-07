الرابطة الاولى - الادارة الوطنية للتحكيم تصدر عقوبات في حق ثلاثة حكام

قررت الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم ايقاف نشاط الحكم المساعد طارق الجلاصي إلى نهاية الموسم الحالي على خلفية ادائه في مباراة هلال الشابة والنجم الساحلي التي اقيمت يوم الاحد لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



واضاف المصدر ذاته يوم الاحد انه تم ايقاف ايضا نشاط الحكم اسامة بن إسحاق لمدة 3 اشهر بعد مردوده خلال مباراة الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية الى جانب ايقاف الحكم يسري بوعلي لمدة 3 أشهر ايضا اثر ادائه في مقابلة هلال الشابة والاولمبي الباجي في اطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.



