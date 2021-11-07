كاس افريقيا للامم للتنس تنطلق يوم الاثنين بملاعب الحي الوطني الرياضي بالمنزه بمشاركة 12 بلدا

تنطلق يوم الاثنين منافسات النسخة السادسة عشرة لكاس افريقيا للامم للتنس للرجال والسيدات وذلك الى غاية 14 نوفمبر الجاري على ملاعب التنس بالحي الرياضي بالمنزه بمشاركة 12 بلدا.

وستكون تونس ممثلة في هذا الحدث الثاري بكل من عزيز دوقاز واسكندر المنصوري ومعز الشرقي ومحمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمان وفريال بن حسن وشيراز بشري وفردوس البحري ودينا الشهودي ووئام بوبكر.

والى جانب تونس، ستشهد البطولة مشاركة الجزائر وبوركينا فاسو وجزر القمر ومصر واثيوبيا وكينيا ومالي والكونغو الديمقراطية وليبيا وموريتانيا وزيمبابوي.



