الكرة الطائرة -الخميس المقبل لقاء سوبر موسم 2019-2020 بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي

ستقام مباراة النسخة العاشرة للكاس الممتازة للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2019-2020 بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي يوم الخميس المقبل على ان يتم تحديد لاحقا مكان اللقاء.



وكان الترجي الرياضي توج بثنائي موسم 2019-2020 في حين تحصل النادي الصفاقسي على المرتبة الثانية في سباق البطولة.



وتوج الترجي الرياضي باللقب في 4 مناسبات سنوات 2008 و2009 و2018 و2019 بينما احرز النادي الصفاقسي اللقب مرة واحدة سنة 2005.

يذكر ان لقاء السوبر لموسم 2019-2020 تاجل سابقا بسبب جائحة كوفيد-19.



