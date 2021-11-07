الكرة الطائرة -الخميس المقبل لقاء سوبر موسم 2019-2020 بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي

Publié le Dimanche 07 Novembre 2021 - 17:44 قراءة: 0 د, 23 ث
      
ستقام مباراة النسخة العاشرة للكاس الممتازة للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2019-2020 بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي يوم الخميس المقبل على ان يتم تحديد لاحقا مكان اللقاء.

وكان الترجي الرياضي توج بثنائي موسم 2019-2020 في حين تحصل النادي الصفاقسي على المرتبة الثانية في سباق البطولة.

وتوج الترجي الرياضي باللقب في 4 مناسبات سنوات 2008 و2009 و2018 و2019 بينما احرز النادي الصفاقسي اللقب مرة واحدة سنة 2005.
يذكر ان لقاء السوبر لموسم 2019-2020 تاجل سابقا بسبب جائحة كوفيد-19.

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