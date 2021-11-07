القنصل العام بطرابلس يؤكد نقل جثامين التونسيين الذي لقوا حتفهم بحقل نفطي بليبيا إلى تونس مساء اليوم أو غدا

وات - أكد القنصل العام التونسي بطرابلس، توفيق القاسمي، اليوم الأحد، أنه سيتم نقل جثامين العملة التونسيين الأربعة الذين لقوا حتفهم في حادث جد أول أمس الجمعة بحقل البوري النفطي الليبي، إلى تونس، مساء اليوم، أو غدا الاثنين.



وأوضح القاسمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم، أنه تم تحويل الجثامين الأربعة من حقل البوري الى صبراتة لتشريحها طبيا، قبل أن تتكفل الشركة المتعاقدة مع القنصلية التونسية بطرابلس بنقلهم إلى تونس، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة للغرض.



وأفاد القنصل العام التونسي بطرابلس، بأن النيابة العمومية في ليبيا تحولت، أمس السبت، إلى حقل البوري النفطي، للتحقيق في حيثيات الحادث.

وكانت مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات الليبية، أعلنت في بلاغ صادر عنها يوم الجمعة الماضي، عن وفاة تونسيين في حادثة مؤلمة بحقل البوري البحري بليبيا.

وأكد ذات البلاغ فقدان آخرين جراء وقوع حادثة عند فصل الخزان العائم سلوق من نقطة الربط (SPM) بحقل البوري البحري.

وقد تم تشكيل لجنة أزمة طوارئ على الفور بديوان المصلحة لمتابعة سير الأحداث، كما تم تكليف لجنة تحقيق للذهاب إلى موقع الحادث لجمع الأدلة وإعداد تقرير في الغرض.



