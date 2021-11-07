"بيت الحكمة" يسند جائزة "الباحث الشاب" في ميادين العلوم والاداب والفنون

انتظم امس السبت بمقر المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون "بيت الحكمة" بقرطاج موكب تم خلاله اسناد جائزة "الباحث الشاب" السنوية في ميادين العلوم والآداب والفنون وذلك للمرة الثالثة على التوالي تشجيعا للباحثين الشبان بهدف تحفيزهم وتيسير سبل تطوير البحث العلمي وتثمين جهود المهتمين بالمجالات العلمية والابداعية.



وآلت جوائز "الباحث الشاب" الى الكفاءات: رشا السلامي في مجال الجغرافيا ومحمد العربي النصيري في "التاريخ القديم" ولبيب التومي في "الهندسة المعمارية" وسلمى النفزاوي في "التحليل التوافقي" وعبلة كمون في "الهندسة الالكترونية" وسوسن عفاس في "العلوم الطبيعية" ووديع بوليلة في "الاعلامية".



وقد اشرف على فعاليات الدورة الثالثة لجائزة "الباحث الشاب" الرئيس السابق للمجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون "بيت الحكمة" الدكتور عبد المجيد الشرفي الذي اكد في كلمة القاها بالمناسبة على "اهمية الجائزة وقيمتها المعرفية " حيث "تتخطى التشجيع المادي نحو التحفيز المعرفي والابداعي في جميع الاجناس المعرفية وهو ما ترجمه تطور حجم الترشحات من الباحثين والمبدعين الشبان لهاته السنة" حسب تعبيره.

من جهتهم قدم الفائزون بجائزة "الباحث الشاب" فكرة عامة عن بحوثهم واضافاتهم كل في مجاله المعرفي والفكري مثمنين مبادرة "بيت الحكمة" في تنظيم مثل هذه التظاهرات التي تمثل دعما استثنائيا للباحثين الشبان ومنطلقا لابداعات وبحوث جديدة في مجالات العلوم والاداب والفنون وغيرها من الميادين المعرفية الواسعة.





