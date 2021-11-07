سامي الطاهري: هيئة ادارية وطنية لاتحاد الشغل الأربعاء القادم

وات - قرر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل دعوة الهيئة الإدارية الوطنية الى الانعقاد يوم الأربعاء 10 نوفمبر بمدينة الحمامات وفق تأكيد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ل(وات) الأحد



ومن المنتظرحسب تصريحات مصادر نقابية ل (وات) أن تتطرق الهيئة الى الوضع النقابي والوطني العام وأن تعد للقاء المبرمج مع الحكومة المقرر ليوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري



وسيترأس وفد الاتحاد خلال هذا اللقاء المنتظر مع الحكومة الأمين العام نور الدين الطبوبي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة في حين سترأس رئيسة الحكومة نجلاء بودن الفريق الحكومي الذي سيستقبل الفريق النقابي بقصر الحكومة بالقصبة وفق ذات المصادر.







