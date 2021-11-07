وفد من وكالات الأسفار والسياحة لمنطقة غرب ليبيا في سوسة للإعداد للموسم السياحي القادم

وات - أدى وفد يضم ممثلين عن وكالات الأسفار والسياحة لمنطقة غرب ليبيا، أمس السبت واليوم الأحد، زيارة الى عدد من المرافق والمؤسسات السياحية بولاية سوسة، تعرف خلالها أعضاء الوفد على مستوى الخدمات المتوفرة، وتبادلوا النقاش مع المهنيين والإداريين حول الفرص والإمكانيات السياحية المتوفرة بالجهة، وتقديم المنتوج السياحي الثري والمتنوع والقادر على استقطاب سياح ليبيين طيلة السنة.



وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة السياحة لمنطقة غرب ليبيا، مصطفى أبو بكر شرميط، في تصريح ل"وات"، اليوم الأحد، أن المنطقة السياحية سوسة القنطاوي تعد الوجهة السياحية المفضلة للسياح الليبيين، معربا عن ثقته في عودة الرحلات السياحية الليبية الى تونس بعد أن تراجعت سابقا بسبب جائحة كورونا، وكذلك بفعل الأزمات السياسية.



وأشار، في هذا السياق، إلى أن الخطوط التونسية تسعى إلى زيادة عدد رحلاتها الرابطة بين المطارات الليبية والتونسية، لتصل الى 5 رحلات في الأسبوع خلال الموسم الشتوي، عوض ثلاث رحلات أسبوعيا حاليا، وذلك بسبب الطلب المتزايد للسياح الليبيين للوجهة التونسية، مذكرا بأن الخطوط التونسية كانت تؤمن 68 رحلة جوية بين المطارات التونسية والليبية في الأسبوع إلى موفى 2013 .



وبين شرميط أن زيارة ممثلين عن وكالات الأسفار والسياحة لمنطقة غرب ليبيا إلى تونس جاءت بناء على دعوة من شركة الخطوط التونسية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية، مضيفا أن ممثلي وكالات الأسفار والسياحة بالمنطقة الغربية شاركوا مع نظرائهم في وكالات الأسفار التونسية في ورشات عمل انتظمت بتونس العاصمة وخصصت لفتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي وتفعيل السياحة الحدودية ما بين ليبيا وتونس، وضبط ملامح العمل خلال الموسم السياحي القادم.



وقال رئيس مجلس إدارة غرفة السياحة لمنطقة غرب ليبيا إن هذه الورشات كانت مناسبة للاتفاق على تنسيق العمل والتشاور والتعاون بين وكالات الأسفار التونسية والليبية عند مشاركتهما في الفعاليات السياحية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الورشات كانت كذلك مناسبة للاستفادة من التجربة التونسية في المجال السياحي.



