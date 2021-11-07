تنظيم ملتقى مراكز تونس الكبرى للفنون الدرامية والركحية من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري

تنطلق الدورة التأسيسية لملتقى مراكز تونس الكبرى للفنون الدرامية والركحية غدا الاثنين بقاعة الفن الرابع بالعاصمة، لتتواصل فعالياتها إلى يوم 14 نوفمبر الجاري



وأعدّ المنظمون برنامجا متنوعا يجمع بين اللقاءات المسرحية والندوات الفكرية والورشات التدريبية، بالإضافة إلى عرض أحدث إنتاجات مراكز الفنون الدرامية والركحية بكلّ من ولايات أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة



وستكون أولى العروض المسرحية لهذه الدورة لمركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة، حيث سيتمّ يوم 11 نوفمبرالجاري عرض مسرحية "SORRY BECKETT" لمركز أريانة



ويكون الموعد يوم 12 نوفمبر الجاري بعرض مسرحية "سكون" من إنتاج المسرح الوطني التونسي، يليها في اليوم الموالي عرض مسرحية "الوحش "لمركز الفنون الدرامية والركحية ببن عروس



ويُسدل الستار على هذه الدورة بعرض مسرحية "الكونتاينر" لمركز الفنون الدرامية والركحية بمنوبة



ويقدّم المسرح الوطني التونسي، ضمن هذه الدورة، عرضا لمشاريع صغرى من إنجاز طلبة السنة الأولى بالمدرسة التطبيقية للحرف المسرحية، صباح

يوم 12 نوفمبر الجاري وتُقام في اليوم الموالي، ندوة فكرية عنوان الندوة "آفاق ترويج الصناعات المسرحية التونسية في التظاهرات الدولية"، يؤثثها كلّ من سيرين قنون والحبيب بلهادي وحسن المؤذن



ويحظى المولعون بالفن الرابع بورشة تدريبية في الجسد والصوت بتأطير من الأستاذة سلوى بن صالح، ستقام طيلة أيام التظاهرة بقصر المسرح بالحلفاوين. وتكرّم هذه الدورة الفنان المسرحي نورالدين الورغي



