الكاف: إيقافات وحجز سيارات ودراجات نارية ومداهمات لمخازن عشوائية خلال حملة أمنية

وات - تمكنت قوات الأمن بإقليم أمن الكاف، عشية أمس السبت، خلال حملة أمنية واسعة النطاق بمدينة الكاف، من إلقاء القبض على عنصر مصنف خطير جدا، وذلك بعد مداهمة مقر إقامته، أين تم العثور على أسلحة بيضاء، تتمثل في عدد من الخناجر والسكاكين وذخيرة حية، وذلك بالتوازي مع إيقاف 88 شخصا مفتش عنهم و07 انفار من أجل السكر الواضح والتشويش في الطريق العام، وفق ما أفاد به مصدر أمني قطاعي بذات الإقليم، مراسل "وات" بالجهة.



كما تم في إطار الحملة نفسها، وفق ذات المصدر، حجز 03 سيارات و39 دراجة نارية، وتحرير عدة محاضر مرورية وعدلية وجبائية.



وفي إطار مقاومة الاحتكار، تمكنت الوحدات الأمنية أيضا خلال مداهمة لمستودع عشوائي معد لبيع المواد الغذائية من حجز سلع مختلفة بقيمة 80 ألف دينار تم اقتناؤها بدون فاتورة، وكذلك حجز لعب أطفال متأتية من التهريب بقيمة تقدر ب40 ألف دينار، كانت مخفية بأحد المستودعات، إضافة إلى حجز كميات من المحروقات المهربة وعلب السجائر، من أجل الترفيع في الأسعار.



