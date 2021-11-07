سماء قليلة السحب وارتفاع طفيف في الحرارة

يتميز طقس اليوم الاحد باستقرار نسبي في العناصر الجوية حيث تكون السماء قليلة السحب فمغيمة جزئيا على أغلب المناطق ثم تتكاثف آخر النهار بالمناطق الشرقية للوسط و الجنوب مع بعض الأمطار.



تهب الرياح غربية فجنوبية غربية سرعتها ضعيفة فمعتدلة وتكون قوية نسبيا قرب السواحل والبحر متموّج مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اذ تتراوح القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال و الوسط و تكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات و بين 20 و 24 درجة بالجنوب.







