سماء قليلة السحب وارتفاع طفيف في الحرارة

Pixabay
Publié le Dimanche 07 Novembre 2021 - 09:07 قراءة: 0 د, 23 ث
      
يتميز طقس اليوم الاحد باستقرار نسبي في العناصر الجوية حيث تكون السماء قليلة السحب فمغيمة جزئيا على أغلب المناطق ثم تتكاثف آخر النهار بالمناطق الشرقية للوسط و الجنوب مع بعض الأمطار.

تهب الرياح غربية فجنوبية غربية سرعتها ضعيفة فمعتدلة وتكون قوية نسبيا قرب السواحل والبحر متموّج مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اذ تتراوح القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال و الوسط و تكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات و بين 20 و 24 درجة بالجنوب.



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