دورة الامم الاربع لكرة اليد - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 22-28

Publié le Samedi 06 Novembre 2021 - 19:41 قراءة: 0 د, 20 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد امام نظيره السويسري (22-28) اليوم السبت في ختام مقابلات دورة الامم الاربع الودية التي اقيمت بالحمامات في اطار استعدادات المنتخب الوطني لبطولة افريقيا للامم المقررة بالمغرب من 13 الى 23 جانفي 2022

وكان المنتخب التونسي فاز في مقابلتيه الاوليين على الراس الاخضر (28-27) وعلى مونتينغرو (30-28).

وفاز منتخب مونتنيغرو في وقت سابق اليوم على الراس الاخضر (30-29) لحساب الجولة الاخيرة.

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