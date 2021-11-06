دورة الامم الاربع لكرة اليد - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 22-28

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد امام نظيره السويسري (22-28) اليوم السبت في ختام مقابلات دورة الامم الاربع الودية التي اقيمت بالحمامات في اطار استعدادات المنتخب الوطني لبطولة افريقيا للامم المقررة بالمغرب من 13 الى 23 جانفي 2022
وكان المنتخب التونسي فاز في مقابلتيه الاوليين على الراس الاخضر (28-27) وعلى مونتينغرو (30-28).
وفاز منتخب مونتنيغرو في وقت سابق اليوم على الراس الاخضر (30-29) لحساب الجولة الاخيرة.
وكان المنتخب التونسي فاز في مقابلتيه الاوليين على الراس الاخضر (28-27) وعلى مونتينغرو (30-28).
وفاز منتخب مونتنيغرو في وقت سابق اليوم على الراس الاخضر (30-29) لحساب الجولة الاخيرة.
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