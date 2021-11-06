السينما الليبية في الدورة ال62 لايام قرطاج السينمائية خارج المنافسة ،السينمائيون الليبيون يبحثون عن تغيير نوعي

وات - حظيت المشاركة الليبية في مهرجان " ايام قرطاج السينمائية " في دورتها 62 باهتمام الجمهور ضمن ركن "رؤية خاصة " بعرض 4 افلام طويله و 11فلما قصيرا من الصنف الوثائقي لتسليط الضوء على واقع السنمائية الليبية وتطلعاتها الى التغيير والتطوير بعد تجربة تعد بدائية عموما اعاقها الانغلاق السياسي والمحاذير الاجتماعية.



ولم تكن اي من الافلام الليبية ضمن المنافسة على جوائز المهرجان لكن المخرج مهند لمين تحصل على جائزة ضمن مسابقة تطوير السيناريو لفلم وثائقي طويل وتم اختيار مشروع تقدم به من بين أفضل السيناريوهات المعروضة على لجنة التحكيم.



وتضمت قائمة الاشرطة المشاركة في الدورة " الباروني " لاسامة رزق و "قصة الروقبي" لرشيد قدورة و"وكلاب العقيد " لخالد شامس و"حقول الحرية " لنزيهة العريبي الى جانب 11 فلما قصيرا وكانت في معضمها من انتاج فترة السنوات الاولى لما بعد الثورة الليبية باستثناء شريط " الباروني" الذي عرض لاول مرة في هذه الدورة في افتتاح ركن " رؤية خاصة".



وخصص السنمائيون الليبيون حضورهم على هامش المسابقات الرسمية للنقاش والتفكير في كيفية احداث تغيير جذري في السينما الليبية لترتقي الى مستوى الإقليمية والعالمية بعد عقود من الانغلاق والسياسي والمحافظات الاجتماعية بقيت فيها السينما تحت سيطرة الدولة وهياكلها الأدارية والرقابية حسب ما اعلن عنه خلال ندوة بعنوان "السينما الليبية .. الواقع والافاق " نظمت الخميس الماضي بمدينة الثقافة.

وقال المخرج اسامة رزق أن السينما الليبية ظلت ضعيفة المستوى طيلة عقود من حيث الكم والكيف ويناهز عددها السبعة افلام طويله و150 فيلما قصيرا في بلد عريق تعاقبت عليه عدة حضارات فكانت في غالبيتها مصبوغة بالدعاية السياسية ومعطلة بالرقابة والبيروقراطية

وبعد سيطرة الدولة على الانتاج والتوزيع تنتظر السينما الليبية ان تحقق تغييرا نوعيا على يد المبادرة الخاصة أفرادا وشركات وفي نطاق الشراكة مع اصحاب الخبره والناجحين في مجال السينما في الدول المغاربية وبقية دول العالم حسب قول المخرج اسامة رزق.

وقال رئيس مؤسسة ليبيا للافلام ،سامر العامري أن العمل يجري حاليا لربط السينما الليبية بالقطاع الخاص في الدول ذات التجارب المتقدمة وذات الخبرات السنمائية العالمية ومنها تونس وتكثيف دعم المجتمع المدني لهذه السينما الى جانب دعم وزارة الثقافة التي حضرت وزيرتها افتتاح الدورة ال62 لايام قرطاج السنمائية.

وتحدث المخرج مهند امين خلال الندوة حول " السينما الليبي.. الواقع والافاق" عن اتصالاته خلال الدورة مع عديد المخرجين والمنتجين الحاضرين في تونس ومنهم خاصة المخرجة كوثر بن هنية لدراسة انجاز مشاريع مشتركة وتنشيط الشراكة مع التلفزيون العمومية التونسية لانتاج افلام تعكس واقع وتطلعات المشاهدين في البلدين وتعالج مشاكل مجتمعاتهم بطرق فنية راقية ،ومنها مشكلة التطرف والارهاب وكيفية ومقاومتهما.

وقال للمخرج التونسي رضوان العيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الافلام الليبية الحاضرة في فيلم قرطاج السنمائية لسنة 2021 عكست المشاغل الرئيسيه والتطلعات لفترة ما بعد سنة 2011 والثورة الليبية ،بما يمهد الطريق لتطوير صناعة السينما خاصة من قبل خبرات شابة

وانتظمت الدورة ال62 لايام قرطاج السنمائية بين 30 اكتوبر و6نوفمبر .



