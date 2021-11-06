الوطد: اجرءات الحكومة قاصرة على تجاوز الازمة الاقتصادية و الاجتماعية

اعتبرت اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد في بيان اصدرته اليوم السبت في ختام اجتماعاتها أن إجراءات الحكومة الحالية هي اجراءات " قاصرة على تجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية" التي تمر بها البلاد لأنها "لا تقطع مع خيارات منظومة الحكم السابقة المتمثلة في تحميل الشغالين تبعات الأزمة دون المساس بمصالح الطبقات الرجعية المسيطرة ".



واشارت اللجنة في بيانها الى انها تسجل " استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للشعب في ظل إستمرار هيمنة لوبيات الاحتكار والمضاربة على حركة السلع والبضائع".



واكدت اللجنة التي اجتمعت بمقر "الوطد" بالعاصمة على مدى يومين وتداولت في الوضع العام بالبلاد " دعمها التام للنضالات الشعبية ضد الاستغلال والتهميش وتردي الاوضاع البيئية ومساندتها لكل الهياكل النقابية والجمعيات المدنية التي ترفع لواء المطالب المشروعة للفئات الشعبية المضطهدة والمستغلة".



وجددت لجنة الحزب ،وفق البيان مساندتها لحل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي ،مشددة في ذات الاطار على ضرورة تسقيف فترة الإجراءات الاستثنائية التي اعلنها الرئيس قيس سعيد في جويلية الماضي وكذلك 22 سبتمبر 2021 وتتمثّل بالخصوص في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه.



