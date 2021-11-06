فريق بعث الرقاب ينظم تظاهرة لتكريم الفقيدين صالح القادري وبوعلي المباركي

وات - انتظمت أمس الجمعة بمدينة الرقاب وببادرة فريق بعث الرقاب تظاهرة لتكريم الفقيدين الإعلامي صالح القادري والنقابي بوعلي المباركي بالإضافة الى عدد من قدماء الفريق ومؤسسيه.



ومثلت هذه التظاهرة فرصة للتعريف بالهيئة الجديدة للفريق واستعداداته للموسم الرياضي الجديد حيث أكد هشام عيوني رئيس فرع كرة القدم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان بعث الرقاب الموجود حاليا برابطة الهواة 2 اعد خطة عمل تهدف بالأساس إلى تكوين فريق قادر على المنافسة على الصعود وذلك بعد القيام بانتدابات في مختلف المراكز على غرار صالح بن صالح مهاجم من محيط قرقنة وهيثم البرقوقي مدافع من لسودة الرياضية ونبيل الغربي وسط ميدان من الملعب الصفاقسي وعاطف العبيدي ظهير أيمن من كوكب عقارب.

وأشار الى ان الفريق قام بتربص تحضيري بمدينة صفاقس خلال الأسبوع الماضي أجرى خلاله مبارتين وديتين مع آمال سكك الحديد الصفاقسي والفريق الثاني لسكك الحديد الصفاقسي انتصر خلالهما .

وأضاف انه تم برمجة تربص ثان قبل انطلاق البطولة.



