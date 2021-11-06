تركيز الفرع الجهوي بباجة للرابطة الوطنية للامن والمواطنة

قال رئيس الرابطة الوطنية للامن والمواطنة،معز الدبابي اليوم السبت بمناسبة تركيز فرع الرابطة بولاية باجة ان تونس تحتاج الى مقاربة تكريس قدسية الوطن واهمية امنه لدى الناشئة ، بما يغيّر الصورة النمطية للامني في نظر المجتمع بمختلف شرائحه

وافاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء،/وات/ ان الرابطة اطلقت بالشراكة مع وزارة التربية مبادرة لتكريس جانب المواطنة بالفضاءات المدرسية عن طريق تجربة نموذجية ستتمخض عن بعث نوادى مواطنة بالمعاهد والمدارس التونسية ب 5 ولايات، بما فيها ولاية باجة ، حيث ستسفر عن اختيار سفير المواطنة من الجنسين بكل ولاية ليمتد عملها فى مراحل لاحقة لمجالات اخرى، على غرار نوادى الانقاذ والسلامة المرورية



واكد الدبابي ان الرابطة تعمل على تمثيل كل الشرائح والقطاعات وتعقد شراكات مع نسيج المجتمع المدنى والهياكل الادارية دون اقصاء كما انها تعمل علي نفس المسافة مع كل الاطراف ، باعتبار ان تنمية الجانب الامني والاتصال بالمواطنيين يعد اهم هاجس، داعيا الى العمل على انجاح التجربة حتى يتم تعميمها في كل المناطق

واوضح ان المنظمة هي مشروع تشاركي بين المؤسسة الامنية والمواطنين يهدف الى بناء علاقة جديدة مع المواطن والقرب منه وحث المؤسسة الامنية على الانفتاح، مبينا ان تبادل وجهات النظر والنقد البناء يمكن ان يؤدى الى الاصلاح

كما سلط الضوء على ما عقدته الرابطة من شراكات لدعم ثقافة المواطنة مع قطاعات التعليم والتكوين المهني والهياكل الثقافية والرياضية ومنشات الطفولة لتحقيق هدفها فى القرب من المواطن

من جهة اخرى، تضمنت الجلسة التاسيسية تكريم عدد من الفاعلين في قطاعات الصحة والتعليم والاعلام بولاية باجة ،خاصة في ما يتعلق بمجابهة جائحة كورونا ، بالاضافة الى تكريم عدد من المنتسبين الى الاتحاد العام التونسي للشغل





