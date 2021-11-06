وزارة الصحة تقوم بعملية تقصي ميداني لمخالطي بعض الحالات الإيجابية المجمعة لإصابات كورونا بمعتمدية الشراردة

قامت الفرق الصحية المختصة التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، السبت، إثر ظهور بعض الحالات الإيجابية المجمعة لإصابات بفيروس كورونا بمعتمدية الشراردة، بعملية تقصي ميداني للمخالطين تم من خلالها إكتشاف بعض الحالات الإيجابية وكانت في مجملها لا تستدعي الإيواء بالمستشفيات.



وأكدت الوزارة في بلاغ لها، إتخاذها كل التدابير الوقائية اللازمة في الغرض من بينها العزل الصحي للحالات الإيجابية والمتابعة الطبية ومواصلة مراقبة المخالطين.



وشددت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان على أهمية الإقبال على التلقيح ضد كوفيد-19، داعية كافة المواطنين إلى إحترام الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.



ويجدر الإشارة أن عمليات التقصي لا تزال جارية إضافة إلى تكثيف عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا بالمناطق المجاورة.





