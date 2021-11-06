مقابلات الجولة التاسعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بحضور الجماهير

اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة، اليوم السبت، ان مقابلات الجولة التاسعة للبطولة الوطنية المحترفة المقررة غدا الاحد ستقام بحضور الجماهير بنسبة 15 بالمائة من طاقة الاستيعاب المسموح بها في كل قاعة.



واوضحت الجامعة في بلاغ صادر اليوم انه لا يسمح بالدخول الا للمشتركين ويقتصر الحضور على جماهير الفريق المحلي.



كما اشارت الى انه لا يتم بيع الاشتراكات الا لمن فاق سنهم 18 عاما مع ضرورة الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية مبينة انه قبل الدخول الى القاعة لا بد من الاستظهار بالجواز الصحي او ما يفيد تلقي الجرعة الاولى من التلقيح ضد فيروس كورونا مرفوقا بشهادة تحليل سلبية لا يتجاوز تاريخ تسلمها 48 ساعة.



وافادت الجامعة بانه في صورة نجاح العودة الجماهيرية سيقع الترفيع في نسبة الحضور تدريجيا.



وتم اتخاذ قرار عودة الجماهير الى القاعات الرياضية بداية من يوم غد الاحد على اثر اجتماع المكتب الجامعي المنعقد اليوم السبت بعد ان كانت الجامعة التونسية لكرة السلة اعلنت في بلاغ سابق يوم الجمعة ان كافة المقابلات المبرمجة نهاية الاسبوع الجاري ستقام دون حضور جمهور وذلك كاجراء وقائي الى جين استكمال الترتيبات اللازمة لضمان عودة الجماهير الى القاعات في افضل الظروف.



