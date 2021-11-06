الوزير: وزارة الصحة تشرع انطلاقا من الأسبوع القادم في تطعيم الأطفال من الفئة العمرية 12-14سنة من الذين يعانون من الأمراض المزمنة

وات - أفاد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا ومديرعام معهد باستورهاشمي الوزير اليوم السبت أن وزارة الصحة تشرع انطلاقا من الأسبوع القادم في تطعيم الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة من الفئة العمرية 12-14 سنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد الحصول على موافقة أوليائهم



و أوضح هاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن حملة التلقيح ستستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و أقل من 15 سنة بيوم واحد والذين يعانون من أمراض مزمنة شريطة أن يقوم أوليائهم بتسجيلهم بمنظومة "ايفاكس" المخصصة للتلاقيح مشيرا الى أنه سيتم تطعيمهم بجرعتين من التلقيح المضاد لفيروس كورونا من نوع "فايزر" بعد تلقي أوليائهم خلال الأيام القليلة القادمة إرساليات قصيرة تحدد لهم موعد ومكان التلقيح.



و أفاد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم اختيار لقاح "فايزر" لتطعيم هذه الفئة من الأطفال دون غيره من التلاقيح بعد أن أثبتت التجارب العلمية أنه يتلاءم مع الأطفال.



ولفت الوزير إلى أنه بعد الانتهاء من تطعيم فئة الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين حصلوا على موافقة من أوليائهم سيفسح المجال لتطعيم بقية الأطفال من الفئة العمرية ذاتها بشكل اختياري مع وجوب الحصول على الموافقة المسبقة من أوليائهم.



جدير بالتذكير أن وزارة الصحة دعت في بلاغ لها أمس الجمعة الأولياء الراغبين في تلقيح أبنائهم إلى المبادرة الى التسجيل على المنصة الالكترونية المخصصة للتلقيح "ايفاكس " لتصلهم اثر ذلك إرسالية قصيرة تحدد لهم موعد ومكان التلقيح، مشيرة الى أنه يتعين تسجيل الأبناء الحاملين لأمراض مزمنة أو عوامل اختطار في فضاء طلب الأولوية بمنصة التسجيل ايفاكس.



