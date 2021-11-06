جامعة التعليم الثانوي تدعو الى العودة السريعة للاصلاح التربوي

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم السبت الى العودة السريعة للاصلاح التربوي الذي تعطل منذ سنوات محملة وزارة الترببة والحكومة مسؤولياتها في توفير كل مستلزمات النجاح لهذا الاصلاح بما ينهي الأزمة الهيكلية التي تعيشها المدرسة العمومية منذ عقود



ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في سياق آخر كل المدرسين، الى مواصلة دعم زميلتهم الأستاذة فاتن بن سلامة التي رفعت ضدها عائلة تلميذ شكوى واتهمتها فيها ب "الاساءة لقاصر" على خلفية اسنادها له علامة تقييمة



وجددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي دعمها المطلق للأستاذة بن سلامة داعية كافة منظوريها الى مواصلة مساندة زميلتهم وجعل هذه القضية مناسبة لكشف أزمة القطاع التربوي



وأفادت أن قطاع التعليم الثانوي سينفذ وقفة احتجاجية تضامنية مع زميلتهم فاتن بن سلامة وذلك يوم 26 نوفمبر الجاري ضد الزج بالشأن التربوي في أروقة المحاكم لأن هذا الشأن تنظمه تراتيب قانونية وبيداغوجية في المؤسسات



وكانت هذه الاستاذة قد مثلت بالمحكمة الابتدائية بالمهدية حيث اقر القاضي تأجيل جلسة الحكم في قضية مرفوعة ضدها من عائلة على خلفية شكوى بالعنف اللفظي والمعنوي وسوء المعاملة لتلميذ أصيب بشلل بوجهه



ودعت الجامعة في بيان سابق، كافة المدرسات والمدرسين وهياكلهم النقابية بجهة المهدية وببقية الجهات إلى دعم زميلتهم بكل الأشكال التي من شأنها مساعدتها في ما تبقي من مسار قضيتها



وكانت أستاذة الانقليزية فاتن بن سلامة قد أكدت أنها تعرضت للهرسلة خلال جلسة مثولها أمام القضاء مشيرة الى أن مجموعة من المحامين ممن حضروا للدفاع عن العائلة ومعهم قاضي الجلسة دعوها الى طلب الاعتذار والصلح من العائلة، غير أنها رفضت لاقتناعها ببراءتها.



