وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن عنصر إرهابي

Publié le Vendredi 05 Novembre 2021 - 21:09 قراءة: 0 د, 23 ث
      
دعت وزارة الداخلية، في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، المواطنين الى الإبلاغ الفوري عن المدعو "صابر بن خميس بن محمد خلف الله" (صورة مرفقة) عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجده وتحركاته وذلك، في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية.

ووضعت وزارة الداخلية على ذمة المواطنين الأرقام التالية:

الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11.
الرقم: 71.335.000.
الرقم: 193 الحرس وطني.
الرقم: 197 الأمن الوطني.
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.

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