دورة الامم الاربع لكرة اليد - فوز المنتخب التونسي على نظيره المونتينيغري 30-28

فاز المنتخب التونسي على منتخب مونتينيغرو بنتيجة 30-28 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء يوم الجمعة بقاعة الحمامات لحساب الجولة الثانية من منافسات دورة الامم الاربع لكرة اليد التي تتواصل الى غاية 6 نوفمبر الجاري.

وكان منتخب الراس الاخضر تغلب لحساب الجولة ذاتها على منتخب سويسرا بنتيجة 24-22.

وتندرج هذه الدورة التي تتواصل الى غاية 6 نوفمبر الجاري في اطار استعدادات المنتخب التونسي لبطولة افريقيا للامم المقررة بالمغرب من 13 الى 23 جانفي 2022.

الجمعة 5 نوفمبر 2021

سويسرا - الراس الاخضر 22-24

تونس - مونتينيغرو 30-28

الخميس 4 نوفمبر 2021

مونتينيغرو - سويسرا 35-30

تونس - الراس الاخضر 28-27



الترتيب ن ل

تونس 4 2

مونتينيغرو 2 2

الراس الاخضر 2 2

سويسرا 0 2



السبت 6 نوفمبر 2021

س 15 / مونتينيغرو - الراس الاخضر

س 17 و30دق / تونس / سويسرا





