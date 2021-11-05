دورة الامم الاربع لكرة اليد - فوز المنتخب التونسي على نظيره المونتينيغري 30-28

Publié le Vendredi 05 Novembre 2021 - 20:12 قراءة: 0 د, 41 ث
      
فاز المنتخب التونسي على منتخب مونتينيغرو بنتيجة 30-28 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء يوم الجمعة بقاعة الحمامات لحساب الجولة الثانية من منافسات دورة الامم الاربع لكرة اليد التي تتواصل الى غاية 6 نوفمبر الجاري.
وكان منتخب الراس الاخضر تغلب لحساب الجولة ذاتها على منتخب سويسرا بنتيجة 24-22.
وتندرج هذه الدورة التي تتواصل الى غاية 6 نوفمبر الجاري في اطار استعدادات المنتخب التونسي لبطولة افريقيا للامم المقررة بالمغرب من 13 الى 23 جانفي 2022.
الجمعة 5 نوفمبر 2021
سويسرا - الراس الاخضر 22-24
تونس - مونتينيغرو 30-28
الخميس 4 نوفمبر 2021
مونتينيغرو - سويسرا 35-30
تونس - الراس الاخضر 28-27

الترتيب ن ل
تونس 4 2
مونتينيغرو 2 2
الراس الاخضر 2 2
سويسرا 0 2

السبت 6 نوفمبر 2021
س 15 / مونتينيغرو - الراس الاخضر
س 17 و30دق / تونس / سويسرا


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235646



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news
.

الجمعة 05 نوفمبر 2021 | 30 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:47 05:19
Babnet
18°
 Babnet20° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1722°-1822°-1620°-1619°-15
  • Avoirs en devises
    20995,2

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,29312 DT        1$ =2,84387 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1217,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة