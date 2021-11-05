دورة الامم الاربع لكرة اليد - فوز المنتخب التونسي على نظيره المونتينيغري 30-28

فاز المنتخب التونسي على منتخب مونتينيغرو بنتيجة 30-28 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء يوم الجمعة بقاعة الحمامات لحساب الجولة الثانية من منافسات دورة الامم الاربع لكرة اليد التي تتواصل الى غاية 6 نوفمبر الجاري.
وكان منتخب الراس الاخضر تغلب لحساب الجولة ذاتها على منتخب سويسرا بنتيجة 24-22.
وتندرج هذه الدورة التي تتواصل الى غاية 6 نوفمبر الجاري في اطار استعدادات المنتخب التونسي لبطولة افريقيا للامم المقررة بالمغرب من 13 الى 23 جانفي 2022.
الجمعة 5 نوفمبر 2021
سويسرا - الراس الاخضر 22-24
تونس - مونتينيغرو 30-28
الخميس 4 نوفمبر 2021
مونتينيغرو - سويسرا 35-30
تونس - الراس الاخضر 28-27
الترتيب ن ل
تونس 4 2
مونتينيغرو 2 2
الراس الاخضر 2 2
سويسرا 0 2
السبت 6 نوفمبر 2021
س 15 / مونتينيغرو - الراس الاخضر
س 17 و30دق / تونس / سويسرا
وكان منتخب الراس الاخضر تغلب لحساب الجولة ذاتها على منتخب سويسرا بنتيجة 24-22.
وتندرج هذه الدورة التي تتواصل الى غاية 6 نوفمبر الجاري في اطار استعدادات المنتخب التونسي لبطولة افريقيا للامم المقررة بالمغرب من 13 الى 23 جانفي 2022.
الجمعة 5 نوفمبر 2021
سويسرا - الراس الاخضر 22-24
تونس - مونتينيغرو 30-28
الخميس 4 نوفمبر 2021
مونتينيغرو - سويسرا 35-30
تونس - الراس الاخضر 28-27
الترتيب ن ل
تونس 4 2
مونتينيغرو 2 2
الراس الاخضر 2 2
سويسرا 0 2
السبت 6 نوفمبر 2021
س 15 / مونتينيغرو - الراس الاخضر
س 17 و30دق / تونس / سويسرا
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