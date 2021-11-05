وزارة العدل بصدد العمل على تجاوز الصعوبات التي عطلت إجراء المناظرات الخاصة بخريجي الحقوق

Publié le Vendredi 05 Novembre 2021 - 19:59 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تفاعلا مع بعض الانشغالات المسجّلة بخصوص فتح المناظرات الخاصة بخريجي الحقوق و التي عرفت بعض التعطّل بسبب جائحة كوفيد 19 خلال السنة المنتهية، تعلم وزارة العدل أنّها بصدد العمل على تجاوز كافة الصعوبات القانونية والإجرائية التي عطلت انتظام دورية إجراء المناظرات المذكورة.

وأذنت وزيرة العدل للجهات المعنية بتذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها بصفة عاجلة، بما يمكّن من التسريع في إصدار القرارات المتعلقة بفتح مختلف المناظرات على غرار مناظرات الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء بالنسبة إلى الملحقين القضائيين و مساعدي القضاء من عدول تنفيذ و إشهاد و مترجمين محلّفين و مناظرة الدخول إلى المعهد الأعلى للمحاماة و إعلان مواعيدها في أقرب الآجال.

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