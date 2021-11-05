الحكم بالإعدام مرتين في حق شخص قتل أجنبيا وتورط في محاولة قتل عسكري في إحدى معتمديات بنزرت

وات - أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، حكما بالإعدام مرتين، في حق متهم قتل قبل نحو عامين شخصا فرنسي الجنسية، وتعمد محاولة قتل عسكري في إحدى معتمديات بنزرت.



وذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، في بلاغ تلقته "وات"، أن الدائرة قضت بثبوت إدانة المتهم، الذي تبنى الفكر التكفيري الجهادي، من أجل قيامه يوم 14 أكتوبر 2019، بقتل ضحية تحمل الجنسية الفرنسية، وهو المدعو "آلان باسكو" داخل حمام بجهة جرزونة من ولاية بنزرت، وأصدرت في حق المتهم حكما بالإعدام لارتكابه هذه الجريمة.



كما ثبت لدى الدائرة إدانته، زيادة على ذلك، من أجل محاولة قتل شخص والقضاء في حقه من أجل ذلك بالإعدام، وذلك إثر تعمده فور مغادرته مسرح الجريمة الأولى، محاولة قتل عسكري، بعد أن عاين ارتداءه لذلك الزي.



عزيز



