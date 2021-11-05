عاصمة الفاطميين تستعد للاحتفاء بنجوم الفن السابع في إطار أيام قرطاج السينمائية في الجهات

وات - تستعد المهدية، عاصمة الفاطميين، لاستقبال نجوم الفن السابع بعد اختيارها، للدورة الثانية على التوالي، لاحتضان أيام قرطاج السينمائية في الجهات في الفترة الممتدة بين 11 و14 نوفمبر الجاري.



وتعتزم المندوبية الجهوية للثقافة، خلال الدورة الحالية، المزج بين الفن السابع والصناعات التقليدية في انصهار ابداعي يخرج عن المألوف ويؤسس لخصوصية متفردة للجهة.



وبين عبد الحفيظ بن حسن المندوب الجهوي للثقافة، الجمعة في تصريح لـ"وات"، أن القرية الحرفية بالمهدية ستكون فضاء الاستقبال الأول لجميع ضيوف الدورة من مخرجين وممثلين.



ولفت بن حسن إلى ان قافلة من السيارات العتيقة والقطار السياحي والعربات المجرورة بالخيل ستنقل الضيوف إلى دار الثقافة أين سيجري افتتاح الدورة وتكريم عدد هام من المخرجين والممثلين.



وبين المتحدث أنه جرى اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان التوازن بين احترام البروتوكلات الصحية وحق المتساكنين بمتابعة الفعاليات وذلك عبر تركيز شاشة عملاقة أمام "السقيفة الكحلاء" تؤمن نقلا مباشرا للعموم.



وخصصت إدارة أيام قرطاج السينمائية لجهة المهدية مجموعة من العروض المميزة تتضمن الأعمال المتوجة في مختلف مسابقات الدورة 32.



وكانت جلسة خاصة انعقدت، أمس الخميس بمقر ولاية المهدية وضمت جميع المتدخلين، تناولت الجوانب اللوجستية والتنظيمية والتقنية ودرست كل السبل الكفيلة بإنجاح التظاهرة.



وأوصى حمزة الحاجي المنسق العام لايام قرطاج السينمائية بضرورة توظيف الموروث الحضاري للجهة في هذه الدورة وذلك في إطار خطة متكاملة الجوانب.



يشار إلى أن أيام قرطاج السينمائية في الجهات تندرج ضمن خيار ارتأته وزارة الشؤون الثقافية بهدف دعم اللامركزية الثقافية وتنشيط الجهات.



