قفصة: إستقالة جماعية لـ14 عضوا من المجلس البلدي بالمتلوي

قدّم 14 عضوا من المجلس البلدي لبلدية المتلوي من ولاية قفصة، أمس الخميس، استقالتهم من عضوية هذا المجلس، وأودعوا طلب استقالة جماعية متزامنة بمكاتب الضبط بالولاية وبالبلدية وبالهيئة الفرعية المستقلّة للإنتخابات.



وقال عبد الباسط حليّم، وهو أحد أعضاء المجلس المستقيلين، اليوم الجمعة، لـ(وات)، إنّ 14 عضوا من مجلس بلدية المتلوي الذي يتكوّن من 24 مستشارا، قدّموا إستقالة جماعية، موضحا أن المستقلين كانوا قد فازوا بمقاعد بهذا المجلس في إطار قائمات مستقلّة وأخرى حزبية.

وإعتبر هذا العضو المستقيل، أن تفرّد عدد قليل من أعضاء المجلس بمن فيهم رئيسه، بالرّأي وعدم تشريك أغلبية المستشارين البلديين في إتخاذ القرارات التي تهمّ سير العمل البلدي بالمدينة، هي من بين الأسباب التي دفعته وعددا آخر من أعضاء مجلس بلدية المتلوي إلى الإستقالة.



كما أنتقد عبد الباسط حليّم ما وصفه بـ"التراخي في معالجة المشاكل البيئية والوضع البيئي الكارثي بالمنطقة البلدية بالمتلوي"، بالاضافة إلى تعمّد رئاسة المجلس إتخاذ عدّة قرارات تهمّ الشأن البلدي دون عرضها على إجتماعات المجلس.

ولفت بالخصوص إلى عدم تفعيل قرار بلدي يقضي بإحداث دائرتين بلديتين جديدتين بالمتلوي.



وتنص الفقرة الثانية من الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية على الحلّ الآلي للمجلس البلدي في حالة الاستقالة الجماعية أو الاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه.

ويعتبر المجلس منحلًا بانقضاء 15 يومًا من إعلام الوالي. ويتولى الوالي لاحقًا إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم انتخابات جزئية.



