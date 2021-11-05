انطلاق تظاهرة ايام دوز السينمائية

انطلقت صباح اليوم الجمعة بدار الثقافة محمد المرزوقي بدوز فعاليات تظاهرة "ايام دوز السينمائية " التي تنتظم على امتداد ثلاثة ايام بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تحت شعار "حتى حني عندنا جي دي سي "



واوضحت منسقة هذه التظاهرة امل حماد ل/وات/ ان ايام دوز السينمائية ترمي بالاساس الى نشر ثقافة الفن السابع بالجهة وتمكين الاطفال والكهول من مشاهدة بعض الافلام الجديدة التي تلاقي اقبالا كبيرا على مشاهدتها منذ ظهورها فضلا عن تاثيث العطلة ببعض التظاهرات التي تستقطب رواد دار الثقافة وتوفر لهم مساحة للترويح عن النفس خاصة وان مدينة دوز تشهد هذه الايام زخما ثقافيا يجمع بين العروض الفنية والمسرحية والمهرجانات الشعرية.

واضافت ذات المصدر ان برنامج تظاهرة ايام دوز السينمائية يشمل 6 عروض على امتداد ايام التظاهرة بمعدل عرضين يوميا واحد صباحي للاطفال والثاني مسائي للكهول مشيرة الى ان اهم الاعمال التي سيتم عرضها بدار الثقافة محمد المرزوقي تتضمن فيلم "الفيل" وفيلم "باوباترول" للاطفال الى جانب افلام "الرجل الذي باع ظهره" و"على خطاوي الحرف" و"فرططو الذهب" للكهول .



وفي ذات السياق اكدت امل حماد انه سيتم بالتوازي مع هذه التظاهرة تنظيم اربعينية المرحوم "شريف بن محمد" علاوة على تقديم العرض المسرحي "66 كيف" لجلول الجلاصي فضلا عن العمل المسرحي بعنوان "يا سحابة حيدي" لنادي المسرح بدار الثقافة محمد المرزوقي





