رغم ثبوت فعالية حبوب دواء في الحد بنسبة 50 بالمائة من مضاعفات الاصابة بكوفيد 19 إلا انها لا تعوض التلاقيح المضادة لهذا الفيروس

وات - توصلت تجارب سريرية إلى فعالية عقار في شكل حبة دواء تؤخذ عن طريق الفم في المنزل، في الحد من مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا ومن تعكر الحالات المرضية الناتجة عنه بنسبة 50 بالمائة، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، أستاذ علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير محجوب العوني.



وأوضح العوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الدواء ورغم ثبوت فعاليته في علاج الاصابة بكوفيد 19 إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التلاقيح المضادة لفيروس كورونا ويمثل مكملا لهذه التلاقيح التي تتميز بنجاعة كبرى وفاعلية قصوى.



وأضاف إن نتائج التجارب السريرية التي شملت عينة متكونة من 1500 متطوع، أثبت فاعلية هذا العقار المسمى "مولنوبيرافير" والذي أنتجته شركة "ميرك" الأمريكية، في الحد من خطورة أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى ان هذا العقار المضاد للفيروسات تم استعماله سابقا في علاج الأنفلونزا الموسمية وفي التهاب الكبد الفيروسي صنف "ج".



ويوصف هذا الدواء لعلاج المصابين بكورونا في منازلهم، عبر تناول حبة منه مرتين في اليوم، وفق ما بينه العوني مشيرا إلى ان بريطانيا رخصت لاستعماله كعلاج لمرضى كوفيد 19، لكنه لم ينل بعد تأشيرة الوكالة الأوروبية للأدوية لاستخدامه.

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