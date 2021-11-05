الرابطة 1 - فريقا صدارة المجموعة الاولى في مواجهة فريقي اسفل الترتيب

وات - تتضمن الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم غدا مواجهتين هامتين بين فريقي الصدارة الترجي الرياضي التونسي واتحاد تطاوين مع فريقي اسفل الترتيب نادي حمام الانف واتحاد بن قردان.



في رادس يتطلع الترجي الرياضي التونسي عندما يستضيف نادي حمام الانف الى تحقيق فوزه الثالث في البطولة والبقاء في اعلى الترتيب ومواصلة طريقه نحو التاهل الى مرحلة التتويج في المركز الاول الذي يمكن صاحبه من خوض المرحلة الثانية مدعما بثلاث نقاط حوافز.



وسيعمل ابناء المدرب راضي الجعايدي على استغلال الوضعية الصعبة لمنافسه الذي يقبع في المركز الاخير بلا ادنى نقطة من اجل تحقيق مبتغاه. وفي المقابل سيكون نادي حمام الانف، الذي عين الحبيب الماجري مدربا جديدا خلفا لسامي القفصي، مطالبا بوضع حد لسلسلة نتائجه السلبية بعد ان مني بثلاث هزائم متتالية ومغادرة المركز الاخير تفاديا لعودة مبكرة الى الرابطة الثانية.



وفي تطاوين، سيحاول ابناء المدرب محمد علي معالج لدى استقبالهم لاتحاد بن قردان تدارك هزيمة الجولة الماضية امام النادي الصفاقسي بملعب الطيب المهيري بصفاقس وتحقيق فوز جديد يؤكد به قدرته على المنافسة بكل جدية على المراتب الثلاث الاولى المؤهلة الى مجموعة التتويج.



ولن تكون المهمة سهلة بالنسبة للفريق المحلي باعتبار وان الفريق الضيف سيبذل كل ما في وسعه من اجل تحقيق فوزه الاول في البطولة والتقدم في سلم الترتيب.



ويتحول النادي الصفاقسي، صاحب المركز الثالث، الى حمام سوسة لمواجهة فريق الامل المحلي وكله عزم على تحقيق الفوز الثالث على التوالي والبقاء على اقرب مسافة ممكنة من صاحبي الصدارة فيما سيسعى فريق الامل الى تدارك هزيمة الجولة الماضية امام نجم المتلوي وتعزيز موقعه في المنطقة الدافئة للترتيب.



وسيكون شعار مباراة النادي البنزرتي وضيفه نجم المتلوي "التاكيد" بعد ان حقق كل منهما الفوز الاول في الموسم خلال الجولة الماضية بما يوحي بحوار شيق بين ابناء المدرب سفيان الحيدوسي من جهة والمدرب معز بوعكاز في تجربته الاولى في البطولة التونسية من جهة ثانية.



وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة للمجموعة الاولى:

السبت 6 نوفمبر 2021

في بئر الاحمر البلدي (س 14 و30دق)

اتحاد تطاوين - اتحاد بنقردان نضال اللطيف

في بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14 و30دق)

امل حمام سوسة - النادي الصفاقسي ايمن النصري

في البصيري ببنزرت (س 14 و30دق)

النادي البنزرتي - نجم المتلوي امير الوصيف

في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)

الترجي الرياضي - نادي حمام الانف هيثم قيراط



