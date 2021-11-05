توزر: المحطة الفولطاضوئية بتوزر تدخل حيز الانتاج الكلي قريبا

وات -

تدخل المحطة الفولطاضوئية توزر 2 ، مرحلة التجارب خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر وتنطلق في الانتاج الكلي في غضون شهر، هذا ما أكده رئيس تهيئة المحطة في جزئيها توزر"1" وتوزر"2" عبد الرزاق العوجا في تصريح لـ(وات).وأوضح المسؤول، أن محطة توزر1 انطلق تشغيلها تجريبيا في شهر أوت 2019 ودخلت حيز الانتاج النهائي في شهر مارس 2021 بنسبة 80 بالمائة.وذكر أن المحطتين تمتدان على مساحة جملية تقدر بـ40 هكتار لانتاج 20 ميغاوات وبتكلفة 11 فاصل 5 مليون أورو لكل محطة بتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية.وأشار عبد الرزاق العوجا ، إلى أن المحطتين (توزر 1 وتوزر 2)، ستمكنان من الاقتصاد في استهلاك 8000 طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي سنويا والحد من انبعاث 17 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.كما يساهم المشروع في تشغيل حوالي 200 شخص فترة الانجاز و 20 عونا قارا.وفي استفسار حول أسباب تأخر انجاز هذا المشروع في آجاله المحددة، قال عبد الرزاق العوجا "الصعوبات المالية المرتبطة بـإفلاس الشركة المصنعة الإيطالية المسؤولة عن بناء محطة توزر 1 هي التي حالت دون اتمام المشروع في إبانه وبالنسبة إلى محطة توزر 2 ، فالتأخير لم يكن متوقعا إذ تعطل تسليم المعدات من المؤسسة الفرنسية المشرفة على تنفيذ هذا الجزء خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا"وأردف" اليوم تجاوزنا كل هذه الصعوبات ، وانطلق الاستغلال الفعلي لمحطة توزر 1 التي تضم 31 ألف لوحة فولطاضوئية وفي ما يتعلق بمحطة توزر 2 ، التي تتكون من 29 ألف لوحة فولطاضوئية ، سنشرع في محاولات التشغيل يوم 16 نوفمبر2021 " .