في اليوم العالمي للسكري وزارة الصحة تنظم الاسبوع الوطني للنهوض بالنشاط البدني من 14 الى 20 نوفمبر

تنظم وزارة الصحة تظاهرات تحسيسية لتقصي السكري والامراض المزمنة والنهوض بالنشاط البدني احتفاء باليوم العالمي للسكري الموافق لـ14 نوفمبر من كل سنة، كا تنظم بالمناسبة الاسبوع الوطني للنهوض بالنشاط البدني من 14 الى 20 نوفمبر الجاري تحتى شعار "قوم بالنشاط البدني يهديك .... حلي الامراض تبعد عليك".

وبينت الوزارة، في ورقة اعلامية تحصلت (وات) على نسخة منها، أن الاحتفال باليوم العالمي للسكري يتنزل في اطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من الامراض غير السارية.

وأشارت الى أن الركود البدني من اهم عوامل الاختطار التي لها علاقة مباشرة بتفاقم ظهور مرض السمنة والذي يزيد من خطر الاصابة بالسكري والامراض غير السارية.



ويشير اخر مسح صحي لسنة 2016 ان حوالي ثلثي التونسيين لا يمارسون النشاط البدني بالقدر المطلوب الذي تتطلبه المحافظة على صحتهم كما ان ثلثي التونسيين يشتكون من الزيادة في الوزن (نصفهم يشتكون من السمنة).



وينطلق برنامج الاحتفال يوم الاحد 14 نوفمبر الجاري بتنظيم يوم مفتوح للتحسيس ولتقصي السكري والنهوض بالنشاط البدني بالمسلك الصحي بالبحيرة من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة بعد الظهر.

وينتظم يوم تحسيسي حول النشاط البدني بالوسط المدرسي والمهني وبالدائرة الصحية بالتضامن على التوالي أيام 15 و16 و17 نوفمبر الجاري.

وبرمجت وزارة الصحة يوما تحسيسيا حول النشاط البدني وتقصي الامراض المزمنة بمؤسسة رعاية كبار السن بقمرت من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة بعد الظهر يوم 18 نوفمبر الحالي.

وسيكون للراغبين في المشاركة في يوم تحسيسي وتنشيط بدني موعدا يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 بمركز الصحة المدرسية والجامعية بمنوبة.

وستحتضن مدينة الثقافي يومي 20 و21 ورشة عمل حول النشاط البدني الى جانب مسيرة بالمسلك الصحي بالحي الرياضي بالمنزه.

وسيتضمن برنامج الاحتفال باليوم العالمي للسكري والاسبوع الوطني للنهوض بالنشاط البدني اعداد دعائم تثقيفية حول مزايا النشاط البدني ودوره في الوقاية من السكري والامراض غير السارية.



