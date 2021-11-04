تونس تشارك عن بعد في افتتاح الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للواردات

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 19:57 قراءة: 0 د, 52 ث
      
شاركت تونس ، الخميس، في مراسم حفل افتتاح الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للواردات ، الذي يتواصل الى غاية 10 نوفمبر 2021 بمدينة " شنغهاي " الصينية والذي تابعه ممثلون عن اكثر من 125 دولة.

ومثلت تونس في هذه المشاركة والتي تمت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة

واكد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في افتتاح الحفل التزام الصين بثبات سياستها الإصلاحية والانفتاحية من أجل تنمية سلمية تهدف إلى تعزيز شراكة اقتصادية متينة مع مختلف دول العالم.



وتابع حفل الافتتاح عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء التجارة يمثلون أكثر من 125 دولة فضلا عن عدد من رؤساء المنظمات الدولية ذات العلاقة بعالم التجارة والمال .
وتركزت مداخلات المشاركين بالاساس على تأثير جائحة كرونا على الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في كل بلدان العالم مما يتطلب تعزيز التعاون والتضامن وتدعيم النظام التجاري متعدد الأطراف والانفتاح الاقتصادي للحد من تداعيات هذه الأزمة.


وتشير التوقعات الى ان الدورة الرابعة من معرض الصين للواردات سشتهد مشاركة 3000 شركة من 127 دولة ومنطقة.

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