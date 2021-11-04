فيلم "كباتن الزعتري": اللاجئون لا يحتاجون الشفقة بل إلى إتاحة الفرص لهم

وات - لا ينقطع حديث روّاد الدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية (30 أكتوبر - 6 نوفمبر 2021) عن فيلم "كباتن الزعتري" لمخرجه المصري علي العربي، وهو عمل يتسابق على جائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم وثائقي طويل.



ويتتبّع المخرج في هذا الفيلم قصّة شابيْن سورييْن هما محمود داغر وفوزي رضوان قطيش الفارين مع عائلتيْهما ومع المئات ممّن هربوا من الحرب في محافظة درعا السورية، ليصبحا بالتالي جزءًا من اللاجئين في مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتربط بطلا الفيلم علاقة وطيدة برياضة كرة القدم التي تعتبر المتنفّس الوحيد لهما في ظل الظروف القاسية التي تمنعهما حتى من متابعة الدراسة، لكن حبهما لكرة القدم وممارستهما للتدريب في ظل الظروف غير الإنسانية لا يكفيان للتأهل واللعب والمشاركة خارج حدود المخيّم، إلى أن تصلهم أكاديمية "أسباير" الباحثة بدورها عن موهوبين شبان في كرة القدم، فتختارهما لبطولة دولية.

لقد نجح المخرج علي العربي في معالجة قضايا اللاجئين السوريين بأسلوب فني مختلف عن المعهود في السينما، فهو لم يركّز عدسة كاميراته على الظروف غير الإنسانية للاجئين ومشاهد الجوع والفقر والخصاصة، ولم يكن الفيلم أيضا يروي مأساة إنسانية وحكايات تراجيدية، بل إنّ هذا الفيلم كان في مجمل مشاهده وأحداثه مفعمًا برسائل الأمل والحلم رغم المأساة.

وخلال مراحل تتبّع المخرج للبطليْن، لم يستجدِ البطلان الشفقة ولا الإعانة من أحد، بل كان حلمهما إتاحة الفرص للّاجئين ليحقّقوا آمالهم، ولذلك لخّص المخرج عجز اللاجئين عن تحقيق أحلامهم بمشاهد الأسلاك الشائكة وبالأوحال التي تكسو الشوارع والمنازل، وبالألوان الداكنة للمخيّم، وهي إشارات للتعبير عن الحالة النفسية للشخصيات، بعيدا عن أسلوب الخطاب المباشر في الحديث عن المعاناة، ولكنها معاناة أخفتها سعادة الأطفال بلعب كرة القدم والحلم بالاحتراف والنجاح والشهرة، ولكنّ الحلم الأكبر هو العودة إلى الوطن سوريا قؤيبًا جدا.



