حجز عدد من الأسلحة والذخيرة في محل للسكنى بمنزل تميم (المحكمة الإبتدائية بتونس)

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 18:31 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وات - أفاد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في بلاغ له اليوم الخميس، بأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم (ولاية نابل)، وبناء على معلومات مفادها تحوّز أحد متساكني الجهة على أسلحة، "تم تفتيش محل السكنى المذكور وتم حجز 4 مسدسات و3 مخازن وسلاح كلاشنكوف ومخزن وبندقية صيد حربية و37 إطلاقة كلاشنكوف وحوالي 280 إطلاقة مختلفة".

وجاء في البلاغ ذاته أنه "باستيفاء الأبحاث الأولية، تم الإحتفاظ بمالكة محل السكنى وشقيق زوجها وأحيل المحضر، بتاريخ 4 نوفمبر 2021، على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي تولّى تعهيد الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالعوينة، لمواصلة البحث وإجراء التساخير اللازمة بخصوص الأسلحة المحجوزة والذخيرة ومواصلة الاحتفاظ بالمشتبه بهما".



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