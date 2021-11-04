مفتي الجمهورية: السبت 6 نوفمبر، مفتتح شهر ربيع الثاني 1443

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 18:17 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، في بلاغ له اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة، 5 نوفمبر 2021، هو تمام الثلاثين من شهر ربيع الأول 1443، وعليه سيكون مفتتح شهر ربيع الثاني 1443هـ، هو يوم السبت 6 نوفمبر الجاري.


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