البنك المركزي : التقلبات على مستوى حاصل الحساب الجاري للخزينة ليست لها علاقة بتسبقة مالية للحكومة

أكد البنك المركزي التونسي ان حاصل الحساب الجاري للخزينة ارتفع الى 1ر1250 مليون دينار يوم 3 نوفمبر بعد هبوطه الى 1ر197 مليون دينار مطلع نوفمبر 2021 وان هذه التقلبات تتكرر دوريا وليست لها علاقة بتسبقة مالية للحكومة خلافا لما تم تداوله من بعض الاطراف



واوضح ذات المصدر ان حاصل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة شهد تقلبات هامة منذ مطلع نوفمبر 2021 ليمر من زهاء 197 مليون دينار الى 1978 مليون دينار يوم 2 نوفمبر 2021 .



ويعود هذا التطور الى تحصيل موارد جبائية هامة ناهزت 4ر1072 مليون دينار بتاريخ يوم 2 نوفمبر 2021 بالاضافة الى اصدار الخزينة لرقاع قصيرة الاجل- 13 اسبوع - مكنت من تحصيل مبلغ 6ر663 مليون دينار تم الاكتتاب فيها بالخصوص من طرف البنوك".



وقد قامت وزارة المالية بتسديد مبلغ 658 مليون دينار بعنوان رقاع خزينة قصيرة الأجل - 13 اسبوع و 52 اسبوع - والتي حلت آجالها يوم 3 نوفمبر 2021 .



وبلغ حاصل الحساب الجاري للخزينة يوم 3 نوفمبر 2021 ، مبلغ 1ر1250 مليون دينار في ظل توقع مروره بتقلبات اخرى خلال شهر نوفمبر 2021 وفق ذات المصدر.



وتعود هذه التقلبات، وفق ذات المصادر، الى تسديد بعض الديون الداخلية والخارجية عندما يحل اجل استحقاقها بالتوازي مع فترات صرف الاجور وجرايات التقاعد.



ونفي البنك المركزي التونسي في سياق متصل ان تكون هذه التقلبات على مستوى الحساب الجاري للخزينة بفعل تسبقة من البنك المركزي التونسي للحكومة مؤكدا ان هذه الظاهرة تتكرر بشكل دورى.



